Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса

Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.

По его словам, преимущественно инфекция поражает представителей мужского пола монголоидной расы, однако, каким образом она будет развиваться, спрогнозировать сложно.

«Это не заставляет нас успокоиться, мы всё равно готовимся к возможной масштабной инфекции», — цитирует замминистра Интерфакс.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия не видит оснований для введения новых ограничений из-за распространения коронавируса 2019-nCoV.

Всего на территории России зафиксированы два случая коронавируса: оба заболевших — граждане Китая.