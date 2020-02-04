Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса

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Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.
Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса
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По его словам, преимущественно инфекция поражает представителей мужского пола монголоидной расы, однако, каким образом она будет развиваться, спрогнозировать сложно.

«Это не заставляет нас успокоиться, мы всё равно готовимся к возможной масштабной инфекции», — цитирует замминистра Интерфакс.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия не видит оснований для введения новых ограничений из-за распространения коронавируса 2019-nCoV.

Всего на территории России зафиксированы два случая коронавируса: оба заболевших — граждане Китая.

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