В Госдуме оценили скидку в 50% на уплату штрафов по новому КоАП
- РИА Новости
«Считаю, что это эффективная мера для оперативной и быстрой ликвидации правонарушений. Злостные же неплательщики, очевидно, как не платили, так и не будут платить», — заявил он в беседе с Inforeactor.
Как считает депутат, из-за нововведений в КоАП число правонарушений не вырастет.
По его словам, изменения инициированы для того, чтобы облегчить нагрузку.
«И именно пополняемость бюджета по штрафам улучшается», — добавил он.
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