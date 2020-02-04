В Госдуме оценили скидку в 50% на уплату штрафов по новому КоАП

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Первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству Юрий Напсо прокомментировал сообщение Минюста о том, что проект нового Кодекса России об административных правонарушениях предусматривает возможность предоставления скидки в размере 50% на уплату штрафов по 60% статей.
В Госдуме оценили скидку в 50% на уплату штрафов по новому КоАП
  • РИА Новости

«Считаю, что это эффективная мера для оперативной и быстрой ликвидации правонарушений. Злостные же неплательщики, очевидно, как не платили, так и не будут платить», — заявил он в беседе с Inforeactor.

Как считает депутат, из-за нововведений в КоАП число правонарушений не вырастет.

По его словам, изменения инициированы для того, чтобы облегчить нагрузку.

«И именно пополняемость бюджета по штрафам улучшается», — добавил он.

Ранее руководитель политической экспертной группы Константин Калачёв прокомментировал RT сообщение Минюста.

Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев в беседе с ФАН прокомментировал новые правила регистрации автомобилей.

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