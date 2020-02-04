Глава Роспотребнадзора рассказала об эвакуации россиян из Ухани

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала об эвакуации российских граждан из китайского города Ухань.

«Сегодня несколькими бортами Минобороны России доставляются люди из карантинной зоны в Китае, из Ухани непосредственно… Граждане России и граждане других стран СНГ, граждане Белоруссии, Казахстана и Украины этими самолётами доставляются в Российскую Федерацию. Сопровождаются медицинскими работниками, врачами Минобороны, врачами-вирусологами и специалистами Роспотребнадзора, которые подтверждают состояние здоровья при посадке на борт», — рассказала Попова.

По её словам, людей с клиническими признаками заболевания из Ухани вывезти невозможно. На борт приглашены люди, которые имеют клинически здоровое состояние на момент посадки, они находятся в масках. В России граждан осмотрят повторно.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что местом нахождения эвакуируемых из Китая россиян станет Тюменская область.

Согласно данным МИД России, 132 гражданина России заявили о желании покинуть провинцию Хубэй в Китае, где распространился новый тип коронавируса 2019-nCoV.

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