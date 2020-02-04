Глава Роспотребнадзора рассказала об эвакуации россиян из Ухани

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала об эвакуации российских граждан из китайского города Ухань.

«Сегодня несколькими бортами Минобороны России доставляются люди из карантинной зоны в Китае, из Ухани непосредственно… Граждане России и граждане других стран СНГ, граждане Белоруссии, Казахстана и Украины этими самолётами доставляются в Российскую Федерацию. Сопровождаются медицинскими работниками, врачами Минобороны, врачами-вирусологами и специалистами Роспотребнадзора, которые подтверждают состояние здоровья при посадке на борт», — рассказала Попова.

По её словам, людей с клиническими признаками заболевания из Ухани вывезти невозможно. На борт приглашены люди, которые имеют клинически здоровое состояние на момент посадки, они находятся в масках. В России граждан осмотрят повторно.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что местом нахождения эвакуируемых из Китая россиян станет Тюменская область.

Согласно данным МИД России, 132 гражданина России заявили о желании покинуть провинцию Хубэй в Китае, где распространился новый тип коронавируса 2019-nCoV.