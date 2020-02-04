В Подмосковье прошёл конкурс «Любимый учитель»

В Московской области прошёл конкурс «Любимый учитель». В номинации для педагогов, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, лауреатом стала Инна Теряева — преподаватель русского языка и литературы из Наро-Фоминска.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Наши дети нуждаются в заботе, во внимании, потому что часто они этого не добирают в своих семьях. Зачастую наши педагоги и заменяют детям семьи», — заявила Теряева.

Со своей стороны, уполномоченный по правам ребёнка в Подмосковье Ксения Мишонова отметила, что быть любимым учителем дорогого стоит.

«Это надо после того, что от вас требуют, найти время, желание, а главное — эмоциональные ресурсы», — сказала она.

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