Петербург получит федеральные субсидии на проекты в образовательной сфере

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Санкт-Петербург получит федеральные субсидии на проекты в образовательной сфере, сообщает Newinform.
Петербург получит федеральные субсидии на проекты в образовательной сфере
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Соответствующее соглашение подписал губернатор Александр Беглов с Министерством просвещения России. Выплаты предусмотрены на 2020—2022 годы.

Городу предоставят 800 млн рублей на создание центра опережающей профессиональной подготовки, детского технопарка «Кванториум», центра поддержки талантов у детей и молодёжи и центров повышения педагогических работников.

Средства также направят на внедрение в 456 образовательных учреждениях целевой модели цифровой образовательной среды и создание трёх центров цифрового образования детей «IT-куб».

Ранее Пятый канал сообщал, что в России стартовал педагогический конкурс «Учитель будущего».

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