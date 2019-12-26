Санкт-Петербург получит федеральные субсидии на проекты в образовательной сфере, сообщает Newinform.

Соответствующее соглашение подписал губернатор Александр Беглов с Министерством просвещения России. Выплаты предусмотрены на 2020—2022 годы.

Городу предоставят 800 млн рублей на создание центра опережающей профессиональной подготовки, детского технопарка «Кванториум», центра поддержки талантов у детей и молодёжи и центров повышения педагогических работников.

Средства также направят на внедрение в 456 образовательных учреждениях целевой модели цифровой образовательной среды и создание трёх центров цифрового образования детей «IT-куб».

Ранее Пятый канал сообщал, что в России стартовал педагогический конкурс «Учитель будущего».