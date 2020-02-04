В Госдуме прокомментировали планы разрешить коллекторам использовать псевдонимы

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков прокомментировал планы разрешить сотрудникам коллекторских агентств не представляться полным именем при звонке должникам, а использовать цифровой идентификатор.

«Я с ходу не готов дать ни положительный, ни отрицательный ответ. Вопрос неоднозначный, предложение неоднозначное. Оно требует дискуссий, чтобы выработать позицию по нему», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

Вместе с тем, отметил депутат, то, что коллектор звонит и представляется только именем и кодом, «ненормально».

Ранее Минюст подтвердил планы разрешить коллекторам использовать псевдонимы.

Генеральный директор Центра развития коллекторства Дмитрий Жданухин в беседе с НСН прокомментировал инициативу передать коллекторам инструменты по взысканию коммунальных задолженностей.