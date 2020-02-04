Минюст подтвердил планы разрешить коллекторам использовать псевдонимы

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Минюст России подтвердил, что планирует разрешить сотрудникам коллекторских агентств не представляться полным именем при звонке должникам, а использовать цифровой идентификатор, передаёт РИА Новости.
Минюст подтвердил планы разрешить коллекторам использовать псевдонимы
  • РИА Новости

В пресс-службе ведомства рассказали, что в начале телефонного разговора коллектор должен будет объявить, от лица какого должника он выступает, назвать своё имя и индивидуальный идентификационный код.

Как отмечается, инициатива направлена на «защиту персональных данных».

Предполагается, что номер присваивается кредитором или его агентом. Детали всей процедуры пока неясна.

Ранее о соответствующем законопроекте писало РБК.

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