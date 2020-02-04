Минюст подтвердил планы разрешить коллекторам использовать псевдонимы
- РИА Новости
В пресс-службе ведомства рассказали, что в начале телефонного разговора коллектор должен будет объявить, от лица какого должника он выступает, назвать своё имя и индивидуальный идентификационный код.
Как отмечается, инициатива направлена на «защиту персональных данных».
Предполагается, что номер присваивается кредитором или его агентом. Детали всей процедуры пока неясна.
Ранее о соответствующем законопроекте писало РБК.