РБК: Минюст разрешит коллекторам работать под «цифровыми» псевдонимами

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Сотрудники банков и коллекторских агентств смогут не представляться в разговоре с должниками и называть только свои цифровые идентификаторы. Об этом пишет РБК со ссылкой на рабочую версию проекта федерального закона.
РБК: Минюст разрешит коллекторам работать под «цифровыми» псевдонимами
  • © Министерство юстиции Российской Федерации

Документ разрабатывается Минюстом при участии Федеральной службы судебных приставов.

Сейчас взыскатели должны сообщить человеку свою фамилию, имя и отчество, прежде чем говорить о задолженности. В соответствии с предлагаемыми изменениями достаточно будет назвать только имя и идентификационный номер.

Как отметили в министерстве, инициатива направлена на «защиту персональных данных».

Ранее сообщалось, что коллекторов могут допустить к полноценной работе с долгами россиян по услугам ЖКХ.

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