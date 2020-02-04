РБК: Минюст разрешит коллекторам работать под «цифровыми» псевдонимами

Сотрудники банков и коллекторских агентств смогут не представляться в разговоре с должниками и называть только свои цифровые идентификаторы. Об этом пишет РБК со ссылкой на рабочую версию проекта федерального закона.

Документ разрабатывается Минюстом при участии Федеральной службы судебных приставов.

Сейчас взыскатели должны сообщить человеку свою фамилию, имя и отчество, прежде чем говорить о задолженности. В соответствии с предлагаемыми изменениями достаточно будет назвать только имя и идентификационный номер.

Как отметили в министерстве, инициатива направлена на «защиту персональных данных».

Ранее сообщалось, что коллекторов могут допустить к полноценной работе с долгами россиян по услугам ЖКХ.