РБК: Минюст разрешит коллекторам работать под «цифровыми» псевдонимами
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Документ разрабатывается Минюстом при участии Федеральной службы судебных приставов.
Сейчас взыскатели должны сообщить человеку свою фамилию, имя и отчество, прежде чем говорить о задолженности. В соответствии с предлагаемыми изменениями достаточно будет назвать только имя и идентификационный номер.
Как отметили в министерстве, инициатива направлена на «защиту персональных данных».
Ранее сообщалось, что коллекторов могут допустить к полноценной работе с долгами россиян по услугам ЖКХ.