Школы и техникумы Сургута закроют на карантин с 5 февраля
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Решение принято на совещании в городской администрации для предупреждения эпидемического распространения гриппа и ОРВИ.
«Учебные программы и программы дополнительного образования будут реализовываться в полном объёме с применением дистанционных образовательных технологий», — уточнили в мэрии.
Пока карантин будет действовать до 8 февраля.
Ранее progorod43 сообщал, что более 20 классов в 13 школах Кирова закрыли на недельный карантин из-за ОРВИ.