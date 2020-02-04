Школы и техникумы Сургута закроют на карантин с 5 февраля

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Школы, колледжи и техникумы Сургута закроют на карантин с 5 февраля.
Школы и техникумы Сургута закроют на карантин с 5 февраля
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Решение принято на совещании в городской администрации для предупреждения эпидемического распространения гриппа и ОРВИ.

«Учебные программы и программы дополнительного образования будут реализовываться в полном объёме с применением дистанционных образовательных технологий», — уточнили в мэрии.

Пока карантин будет действовать до 8 февраля.

Ранее progorod43 сообщал, что более 20 классов в 13 школах Кирова закрыли на недельный карантин из-за ОРВИ.

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