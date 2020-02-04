Эксперт прокомментировала планы разрешить коллекторам использовать псевдонимы

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Эксперт проекта «За права заёмщиков» Общероссийского народного фронта Александра Пожарская прокомментировала планы разрешить сотрудникам коллекторских агентств не представляться полным именем при звонке должникам, а использовать цифровой идентификатор.
Эксперт прокомментировала планы разрешить коллекторам использовать псевдонимы
  • РИА Новости

В беседе с радио Sputnik она отметила, что рынок взыскания имеет не самую лучшую репутацию и для его сохранения нужно больше открытости и прозрачности.

По её словам, обсуждается возможность не предупреждать о том, кто говорит с ним, живой человек или же робот.

«Если сейчас технологии находятся на таком уровне, что очевидно, когда звонит робот, то в будущем мы прогнозируем большое количество злоупотреблений в этом случае», — добавила Пожарская.

Ранее Минюст подтвердил планы разрешить коллекторам использовать псевдонимы.

Генеральный директор Центра развития коллекторства Дмитрий Жданухин в беседе с НСН прокомментировал инициативу передать коллекторам инструменты по взысканию коммунальных задолженностей.

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