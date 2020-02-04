Эксперт оценил предложение Минюста об оплате штрафов со скидкой

Автоэксперт, партнёра аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто прокомментировал инициативу Минюста о возможности предоставления скидки в размере 50% на оплату штрафов по 60% статей.

Как отметил специалист в беседе с ФАН, увеличение количества штрафов со скидкой в российском законодательстве связано с негативной реакцией общества на новый проект КоАП.

«Вечером в четверг был подготовлен проект КоАП, но уже в Единой России сказали, что в такой форме они его не примут, а ГИБДД имеет много претензий к этому проекту. Мы видим, чтобы как-то смягчить нежелательный эффект, в Минюсте предложили большое количество штрафов оплачивать со скидкой. Кроме того, применение такой системы показало, что собираемость штрафов резко возросла», — пояснил автоэксперт.

Ранее в российском Минюсте сообщили о 50%-ной скидке на оплату штрафов по новому КоАП.

Руководитель политической экспертной группы Константин Калачёв в беседе с RT также прокомментировал эту инициативу.