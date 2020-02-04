В Оренбургской области отчитались о раскрываемости преступлений в 2019 году
- РИА Новости
Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на итоговый доклад регионального УМВД.
Также расследовано более тысячи преступлений в экономической сфере (+6,2%).
Аварий на дорогах стало меньше на 6,5%. Грабежей — на 26%, угонов — на 21%, убийств с покушением — на 7%.
Всего региональное ведомство зафиксировало немногим менее 27 тыс. уголовных правонарушений, что на 2,2% больше по сравнению с 2018 годом.
Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области рассказали о данных по преступности за 2019 год.