В Оренбургской области отчитались о раскрываемости преступлений в 2019 году

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Сотрудники полиции Оренбургской области раскрыли более 15 тыс. уголовных правонарушений в 2019 году, что на 2,5% превышает предыдущий показатель.
В Оренбургской области отчитались о раскрываемости преступлений в 2019 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на итоговый доклад регионального УМВД.

Также расследовано более тысячи преступлений в экономической сфере (+6,2%).

Аварий на дорогах стало меньше на 6,5%. Грабежей — на 26%, угонов — на 21%, убийств с покушением — на 7%.

Всего региональное ведомство зафиксировало немногим менее 27 тыс. уголовных правонарушений, что на 2,2% больше по сравнению с 2018 годом.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области рассказали о данных по преступности за 2019 год.

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