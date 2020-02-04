Роспотребнадзор рассказал о способах профилактики раковых заболеваний

Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике онкологических заболеваний, отметив важную роль здорового образа жизни и регулярных обследований, пишет газета «Известия».

Эксперты, в частности, советуют регулярно заниматься спортом, есть больше овощей и фруктов, сократив употребление колбас и красного мяса.

Кроме того, необходимо придерживаться режима сна и отказаться от алкоголя и курения.

Специалисты также рекомендуют проходить регулярные медицинские проверки и делать прививки от онкогенных вирусов.

«Прививки от онкогенных вирусов позволяют организму уничтожить попавшие в него вирусные частицы. Ecли вирус не смог заразить хозяина, то и paк он вызвать тоже не сможет. Поэтому прививками от вирусов, способных вызывать рак, не стоит пренебрегать», — подчеркнули в ведомств.

Ранее онколог Вадим Гутник в беседе с НСН оценил исследование немецких учёных о факторах возникновения онкологических заболеваний, среди которых пропускающие до 47% ультрафиолетовых лучей стёкла самолётов, засыпание со смартфоном, слишком горячие напитки и злоупотребление алкоголем.