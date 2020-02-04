Россия ограничивает въезд иностранцев из КНР через воздушные пункты

Правительство России приняло решение с 4 февраля временно ограничить въезд иностранных граждан с территории Китая в воздушных пунктах пропуска через государственную границу страны.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

«Временно ограничить въезд иностранных граждан с территории Китайской Народной Республики в воздушных пунктах пропуска через государственную границу России, кроме воздушного пункта пропуска через государственную границу России Москва (Шереметьево), за исключением граждан государств — членов Евразийского экономического союза, а также экипажей воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в России», — следует из документа.

МИД России поручено уведомить о данном решении Китай и другие государства, «интересы которых могут быть затронуты», и отметить, что эти меры обоснованы «особыми обстоятельствами» и носят «исключительно временный характер».

Ранее вице-премьер России, руководитель штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции Татьяна Голикова заявила об отсутствии оснований для полного прекращения авиасообщения с Китаем.

В то же время она допустила, что выполнение чартерных рейсов может быть приостановлено с 14 февраля.

Доктор медицинских наук, профессор, член президиума РАЕН, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций, вирусолог Института имени Гамалеи Виктор Зуев в беседе с ФАН выразил мнение, что принятых Россией мер достаточно для того, чтобы не допустить распространения коронавируса.