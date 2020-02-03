Голикова отметила отсутствие оснований для полного запрета авиарейсов в КНР
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Об этом информирует ТАСС.
«Что касается «Аэрофлота» и запрета рейсов, пока мы не видим основания для полного закрытия авиасообщения с КНР», — отметила Голикова.
При этом она допустила, что выполнение чартерных рейсов, на которых россияне возвращаются из Китая, могут приостановить 14 февраля.
Также вице-премьер сообщила, что Россия пока не будет ограничивать командировки чиновников в связи с распространением коронавируса.