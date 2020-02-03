Голикова отметила отсутствие оснований для полного запрета авиарейсов в КНР

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Вице-премьер России, руководитель штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России Татьяна Голикова заявила об отсутствии оснований для полного прекращения авиасообщения с Китаем.
Голикова отметила отсутствие оснований для полного запрета авиарейсов в КНР
  • © Geovien So/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

Об этом информирует ТАСС.

«Что касается «Аэрофлота» и запрета рейсов, пока мы не видим основания для полного закрытия авиасообщения с КНР», — отметила Голикова.

При этом она допустила, что выполнение чартерных рейсов, на которых россияне возвращаются из Китая, могут приостановить 14 февраля.

Также вице-премьер сообщила, что Россия пока не будет ограничивать командировки чиновников в связи с распространением коронавируса.

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