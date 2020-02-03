Во Владимирской области направят 1,5 млрд рублей на закупку льготных лекарств в 2020 году

Во Владимирской области направят 1,5 млрд рублей на обеспечение жителей льготными лекарствами в 2020 году.

Об этом сообщает kp.ru.

Более 1,1 млрд рублей выделят из регионального бюджета, ещё 478 млн — из федерального. По сравнению с прошлым годом годом финансирование вырастет на 200 млн.

«В 2019 году льготные лекарственные препараты получили более 86 тыс. жителей Владимирской области. В их числе — 90 пациентов, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями», — рассказала начальник отдела лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности департамента здравоохранения Нелли Зиновьева.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области рассказали о финансировании сферы здравоохранения.