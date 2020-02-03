Все организованные российские туристы вернулись из КНР в Россию

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Ростуризм сообщил, что все российские туристы, которые организованно находились в Китае, вернулись на родину на фоне ситуации с распространением коронавируса.
Все организованные российские туристы вернулись из КНР в Россию
  • Pixabay

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Ростуризме отметили, что по состоянию на 3 февраля в Китае нет организованных российских туристов по линии туристических операторов.

Указывается, что последний рейс с российскими туристами прибыл во Внуково в 7:36.

«Таким образом, все 5,6 тыс. организованных туристов из России, которые находились в Китае по состоянию на 27 января, вернулись в Россию», — заявили в ведомстве.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что выполнение чартерных рейсов, на которых россияне возвращаются из Китая, может быть приостановлено с 14 февраля.

При этом она отметила отсутствие оснований для полного запрета авиарейсов, в том числе рейсов «Аэрофлота», в КНР.

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