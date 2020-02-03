В акциях к юбилею Победы примут участие более 100 тысяч волонтёров

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В акциях к 75-летнему юбилею Победы примут участие более 100 тыс. волонтёров в России и за её пределами.
В акциях к юбилею Победы примут участие более 100 тысяч волонтёров
  • РИА Новости

Об этом сообщает Newinform.

Как заявила глава движения «Волонтёры Победы» Ольга Амельченкова, добровольцы будут помогать ветеранам, благоустраивать места воинских захоронений, организовывать шествие «Бессмертного полка».

«На сегодняшний день к нам присоединились добровольцы из 45 стран мира. Это достаточно широкая география: Австралия, Великобритания, Нидерланды, Турция, Эстония, Польша, Казахстан и другие государства», — отметила она.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте движения и пройти подготовку.

Ранее Inforeactor сообщал о подготовке к 75-летию Победы в Санкт-Петербурге.

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