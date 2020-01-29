В Петербурге рассказали о подготовке к 75-летию Победы

Депутат заксобрания Алексей Цивилёв рассказал о подготовке Санкт-Петербурга к 75-летию Победы.

В беседе с Inforeactor он сообщил, что в школах проходят обязательные занятия, призванные донести до подростков правду о подвиге их предков.

«В школы приходят ветераны и блокадники, которые делятся с детьми своими историями. Мы называем такие занятия уроками мужества», — пояснил депутат.

Также проходит работа по реставрации памятников.

Ранее «Юга.ру» сообщали, что мемориальный комплекс в честь защитников Пашковской переправы будет открыт 9 мая в Краснодаре.