Путин подписал указ о помиловании израильтянки Иссахар

В Петербурге рассказали о подготовке к 75-летию Победы

Короткая ссылка
Депутат заксобрания Алексей Цивилёв рассказал о подготовке Санкт-Петербурга к 75-летию Победы.
В Петербурге рассказали о подготовке к 75-летию Победы
  • РИА Новости

В беседе с Inforeactor он сообщил, что в школах проходят обязательные занятия, призванные донести до подростков правду о подвиге их предков.

«В школы приходят ветераны и блокадники, которые делятся с детьми своими историями. Мы называем такие занятия уроками мужества», — пояснил депутат.

Также проходит работа по реставрации памятников.

Ранее «Юга.ру» сообщали, что мемориальный комплекс в честь защитников Пашковской переправы будет открыт 9 мая в Краснодаре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить