В Петербурге рассказали о подготовке к 75-летию Победы
- РИА Новости
В беседе с Inforeactor он сообщил, что в школах проходят обязательные занятия, призванные донести до подростков правду о подвиге их предков.
«В школы приходят ветераны и блокадники, которые делятся с детьми своими историями. Мы называем такие занятия уроками мужества», — пояснил депутат.
Также проходит работа по реставрации памятников.
Ранее «Юга.ру» сообщали, что мемориальный комплекс в честь защитников Пашковской переправы будет открыт 9 мая в Краснодаре.