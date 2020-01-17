Мемориал защитникам Пашковской переправы будет открыт 9 мая в Краснодаре

Мемориальный комплекс в честь защитников Пашковской переправы будет открыт 9 мая в Краснодаре.

Об этом сообщают «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Мемориал разместят на улице Заводской в Карасунском округе, где в августе 1942 года был важный рубеж в боях за Краснодар.

Автор эскиза — скульптор, член Союза художников России Валерий Пчелин. На создание комплекса из бюджета направили 8,5 млн рублей.

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