Мемориал защитникам Пашковской переправы будет открыт 9 мая в Краснодаре
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Об этом сообщают «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Мемориал разместят на улице Заводской в Карасунском округе, где в августе 1942 года был важный рубеж в боях за Краснодар.
Автор эскиза — скульптор, член Союза художников России Валерий Пчелин. На создание комплекса из бюджета направили 8,5 млн рублей.
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