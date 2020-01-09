В параде Победы в Екатеринбурге примут участие представители стран ОДКБ

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В параде Победы 9 мая в Екатеринбурге будут участвовать военнослужащие среднеазиатских государств, входящих в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.
В параде Победы в Екатеринбурге примут участие представители стран ОДКБ
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Особенностью военного парада в 2020 году станет участие парадных расчётов от четырёх иностранных государств в Екатеринбурге. Планируется, что будут задействованы военнослужащие Республики Казахстан, Киргизской Республики, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан», — отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что об участии иностранных военнослужащих командующий ЦВО генерал-полковник Александр Лапин договорился с представителями государств-союзников.

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