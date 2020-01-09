В параде Победы в Екатеринбурге примут участие представители стран ОДКБ
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- РИА Новости
«Особенностью военного парада в 2020 году станет участие парадных расчётов от четырёх иностранных государств в Екатеринбурге. Планируется, что будут задействованы военнослужащие Республики Казахстан, Киргизской Республики, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан», — отметили в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что об участии иностранных военнослужащих командующий ЦВО генерал-полковник Александр Лапин договорился с представителями государств-союзников.