В параде Победы в Екатеринбурге примут участие представители стран ОДКБ

В параде Победы 9 мая в Екатеринбурге будут участвовать военнослужащие среднеазиатских государств, входящих в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

«Особенностью военного парада в 2020 году станет участие парадных расчётов от четырёх иностранных государств в Екатеринбурге. Планируется, что будут задействованы военнослужащие Республики Казахстан, Киргизской Республики, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан», — отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что об участии иностранных военнослужащих командующий ЦВО генерал-полковник Александр Лапин договорился с представителями государств-союзников.