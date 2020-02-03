Роспотребнадзор проверил прибывший в Уфу самолёт из Китая

Сотрудники Роспотребнадзора проверили прибывший в Уфу самолёт из Китая на наличие больных коронавирусом пассажиров.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу республиканского управления ведомства.

«Сотрудники Роспотребнадзора обследовали всех пассажиров самолёта, приземлившегося в уфимском аэропорту из Саньи. Пассажиров с высокой температурой нет», — указал собеседник.

Как отмечается агентство, ранее в аэропорту сообщали, что все рейсы из Уфы в Санью отменены до 26 марта 2020 года.

Ранее правительство России внесло коронавирусную инфекцию 2019-nCoV в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

31 января вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что первые случаи коронавируса выявлены на территории России в Тюменской области и Забайкалье.

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