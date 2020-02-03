В Волгоградской области рассказали о поддержке школьных учителей, переехавших в село
- РИА Новости
Об этом сообщает Novostivolgograda.ru со ссылкой на сайт региональной администрации.
Преподавателей приглашают на работу в сельские населённые пункты, рабочие посёлки и посёлки городского типа с населением до 50 тыс. человек. На выплату могут рассчитывать кандидаты, прошедшие конкурсный отбор.
Средства будут выделяться из областного бюджета после положительного решения регионального комитета образования, науки и молодёжной политики.
Ранее заслуженный учитель России, директор центра образования №109 города Москвы Евгений Ямбург в беседе НСН прокомментировал инициативу по изменению системы оплаты труда педагогов.