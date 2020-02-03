В Волгоградской области рассказали о поддержке школьных учителей, переехавших в село

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В Волгоградской области школьные учителя, согласившиеся не менее пяти лет проработать на селе, получат по миллиону рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Бочаров.
В Волгоградской области рассказали о поддержке школьных учителей, переехавших в село
  • РИА Новости

Об этом сообщает Novostivolgograda.ru со ссылкой на сайт региональной администрации.

Преподавателей приглашают на работу в сельские населённые пункты, рабочие посёлки и посёлки городского типа с населением до 50 тыс. человек. На выплату могут рассчитывать кандидаты, прошедшие конкурсный отбор.

Средства будут выделяться из областного бюджета после положительного решения регионального комитета образования, науки и молодёжной политики.

Ранее заслуженный учитель России, директор центра образования №109 города Москвы Евгений Ямбург в беседе НСН прокомментировал инициативу по изменению системы оплаты труда педагогов.

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