В Волгоградской области рассказали о поддержке школьных учителей, переехавших в село

В Волгоградской области школьные учителя, согласившиеся не менее пяти лет проработать на селе, получат по миллиону рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Бочаров.

Об этом сообщает Novostivolgograda.ru со ссылкой на сайт региональной администрации.

Преподавателей приглашают на работу в сельские населённые пункты, рабочие посёлки и посёлки городского типа с населением до 50 тыс. человек. На выплату могут рассчитывать кандидаты, прошедшие конкурсный отбор.

Средства будут выделяться из областного бюджета после положительного решения регионального комитета образования, науки и молодёжной политики.

Ранее заслуженный учитель России, директор центра образования №109 города Москвы Евгений Ямбург в беседе НСН прокомментировал инициативу по изменению системы оплаты труда педагогов.