В Роскачестве объяснили значение срока годности и срока хранения продуктов

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Глава департамента исследований Роскачества Людмила Викулова объяснила значение срока годности и срока хранения продуктов.
В Роскачестве объяснили значение срока годности и срока хранения продуктов
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные исследования.

По словам специалиста, срок годности — это время, в течение которого товар можно употреблять по назначению. Эти сроки прописаны в техрегламентах и СанПиН для каждой подгруппы продуктов, и менять их произвольно производитель не может.

Продукты со сроками хранения до месяца считаются скоропортящимися.

Существуют также ультраскоропортящиеся товары, которые сохраняют свойства от 12 часов до трёх дней — в этом случае производитель обязан указать не только день, но и час производства.

Продукты длительного хранения (более месяца) при правильном хранении могут сохранять качество дольше.

Ранее телеканал «360» сообщал, что эксперты Роскачества сравнили йогурт с другими продуктами, способными восполнить суточную потребность организма в кальции.

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