В Роскачестве объяснили значение срока годности и срока хранения продуктов
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные исследования.
По словам специалиста, срок годности — это время, в течение которого товар можно употреблять по назначению. Эти сроки прописаны в техрегламентах и СанПиН для каждой подгруппы продуктов, и менять их произвольно производитель не может.
Продукты со сроками хранения до месяца считаются скоропортящимися.
Существуют также ультраскоропортящиеся товары, которые сохраняют свойства от 12 часов до трёх дней — в этом случае производитель обязан указать не только день, но и час производства.
Продукты длительного хранения (более месяца) при правильном хранении могут сохранять качество дольше.
Ранее телеканал «360» сообщал, что эксперты Роскачества сравнили йогурт с другими продуктами, способными восполнить суточную потребность организма в кальции.