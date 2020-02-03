Песков прокомментировал идею дополнить Конституцию упоминанием о Боге

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал предложение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о включении в преамбулу Конституции России упоминания о Боге.

По его словам, данное предложение будет обсуждаться в рамках соответствующей рабочей комиссии.

«В Кремле в данном случае вся дискуссия ведётся в рамках комиссии, и она должна там вестись», — сказал он.

Песков добавил, что состав комиссии очень широкий и там высказываются разные точки зрения.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с предложением о включении в преамбулу Конституции упоминания о Боге.

3 февраля сообщалось, что в рабочей группе по подготовке предложений о внесении изменений в Конституцию проанализируют результаты опроса ВЦИОМ об отношении россиян к предложенным президентом Владимиром Путиным поправкам.