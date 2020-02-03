В Совфеде оценили идею о штрафах за нарушение тишины

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал предложение ввести штрафы за шум в жилых домах.

«Если это системные нарушения, если это отсутствие реакции на предупреждения и на небольшие штрафы, то может применяться система штрафов более серьёзных масштабов», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, в каждом конкретном случае реакция должна соответствовать тому, что происходит на самом деле.

Со своей стороны, адвокат Тимур Маршани в беседе с НСН отметил, что штрафы за такие нарушения — довольно действенная мера, но зафиксировать шум по всем правилам бывает сложно.

«Как правило, источник шума непостоянный — он появляется и исчезает, и в этот момент его зафиксировать можно только с помощью специальной аппаратуры. Для этого нужно вызывать бригаду, которая осуществляет фиксацию нарушений в вечерний и ночной период времени», — пояснил он.

Как добавил Маршани, всё это нужно оценивать вместе с составлением акта в присутствии должностного лица — участкового инспектора, который ночью выезжает в случае крайней необходимости.

По мнению юриста, если вводить штрафы, то по дифференцированному принципу — с усилением наказания при неоднократно повторяющихся нарушениях.

Ранее в Госдуме прокомментировали идею о штрафах за нарушение тишины.