В Госдуме прокомментировали идею о штрафах за нарушение тишины

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Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ольга Павлова, которая является одним из авторов поправок в КоАП по введению штрафов за шум в жилых домах, прокомментировала новую законодательную инициативу.
В Госдуме прокомментировали идею о штрафах за нарушение тишины
  • РИА Новости

Как отметила депутат в беседе с URA.RU, штраф от 5 до 150 тыс. руб. послужит сдерживающим фактором для нарушителей.

«Маленькие суммы особенно не влияют на нарушителей. Ведь нарушителями могут быть как недобросовестные соседи, так и фирмы, которые находятся на территории многоквартирного дома. Для них заплатить маленькую сумму ничего не значит. Чем больше сумма, тем большей ограничительной мерой она является. Сразу ограничивающий механизм у людей включается», — отметила Павлова.

По её словам, на территории России существуют подобные законодательные акты, но во всех регионах они работают и трактуются по-разному.

Ранее «Невские новости» сообщали, что Псковское областное собрание депутатов приняло обновлённую редакцию закона о тишине.

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