В Госдуме предложили бесплатно выдавать заболевшим медицинские маски

Первый заместитель комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов направил обращение на имя вице-премьера, главы оперативного штаба Татьяны Голиковой с предложением выдавать всем заболевшим медицинские маски бесплатно.

«Считаю, что заболевшему любым простудным заболеванием человеку при постановке диагноза врач обязан выписывать, кроме препаратов, ещё и рецепт на получение медицинской маски бесплатно. Для этого не нужен закон, должно быть постановление правительства. Бесплатная выдача медицинских масок позволит минимизировать количество заболевших, время врачей, а также последующие экономические потери работодателей и сотрудников», — отметил депутат в беседе с «Парламентской газетой».

Он добавил, что эта инициатива связана не только с интересами больных, но и с государственными интересами.

Ранее сообщалось, что в аптеках Читы за неделю был продан трёхгодичный запас медицинских масок.