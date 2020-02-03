В Госдуме предложили бесплатно выдавать заболевшим медицинские маски

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Первый заместитель комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов направил обращение на имя вице-премьера, главы оперативного штаба Татьяны Голиковой с предложением выдавать всем заболевшим медицинские маски бесплатно.
В Госдуме предложили бесплатно выдавать заболевшим медицинские маски
  • РИА Новости

«Считаю, что заболевшему любым простудным заболеванием человеку при постановке диагноза врач обязан выписывать, кроме препаратов, ещё и рецепт на получение медицинской маски бесплатно. Для этого не нужен закон, должно быть постановление правительства. Бесплатная выдача медицинских масок позволит минимизировать количество заболевших, время врачей, а также последующие экономические потери работодателей и сотрудников», — отметил депутат в беседе с «Парламентской газетой».

Он добавил, что эта инициатива связана не только с интересами больных, но и с государственными интересами.

Ранее сообщалось, что в аптеках Читы за неделю был продан трёхгодичный запас медицинских масок.

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