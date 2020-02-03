Бывшая глава Керчи попросила прекратить травлю её детей
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Об этом, как передаёт РИА Новости, она сказала журналистам.
«Я прошу оградить моих детей. Я боец, я могу воевать, но мои дети не должны от этого страдать. А сейчас начинается травля старшей дочери, младшей дочери», — заявила экс-чиновница.
Она добавила, что «сама бы совершенно спокойно выдержала эту травлю», так как, по её словам, «может отсеять троллей и ботов».
3 февраля депутаты Керченского горсовета досрочно прекратили полномочия Хужиной и её заместителя.
Ранее Хужина написала заявление об отставке на фоне вызвавшей широкий резонанс ситуации с поздравлением керченских блокадников.
По данным СМИ, Хужина и другие городские чиновники поздравили 11 человек, переживших блокаду Ленинграда, подарив им хлебобулочные изделия и вручив медали. При этом чиновники пришли к пожилым людям в меховых шубах.