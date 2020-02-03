Фигурант дела о пытках в ярославской колонии получил условный срок
- РИА Новости
«3,5 года условно, установлен испытательный срок четыре года», — сказали в Заволжском суде Ярославля.
Отмечается, что Костюку также запретили занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на три года.
По материалам суда, в октябре 2016 года он избил заключённого Соколова в ИК-1.
Ранее экс-сотрудники этой колонии Владислав Писаревский и Роман Оныпа получили по четыре года условно.