Фигурант дела о пытках в ярославской колонии получил условный срок

Бывший сотрудник ярославской колонии №1 Владимир Костюк, обвиняемый в избиении заключённого Павла Соколова, приговорён к трём с половиной годам условно с испытательным сроком на четыре года. Об этом сообщает ТАСС.

«3,5 года условно, установлен испытательный срок четыре года», — сказали в Заволжском суде Ярославля.

Отмечается, что Костюку также запретили занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на три года.

По материалам суда, в октябре 2016 года он избил заключённого Соколова в ИК-1.

Ранее экс-сотрудники этой колонии Владислав Писаревский и Роман Оныпа получили по четыре года условно.