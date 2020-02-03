Фигурант дела о пытках в ярославской колонии получил условный срок

Короткая ссылка
Бывший сотрудник ярославской колонии №1 Владимир Костюк, обвиняемый в избиении заключённого Павла Соколова, приговорён к трём с половиной годам условно с испытательным сроком на четыре года. Об этом сообщает ТАСС.
Фигурант дела о пытках в ярославской колонии получил условный срок
  • РИА Новости

«3,5 года условно, установлен испытательный срок четыре года», — сказали в Заволжском суде Ярославля.

Отмечается, что Костюку также запретили занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на три года.

По материалам суда, в октябре 2016 года он избил заключённого Соколова в ИК-1.

Ранее экс-сотрудники этой колонии Владислав Писаревский и Роман Оныпа получили по четыре года условно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить