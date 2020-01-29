Фигуранты дела о пытках в ярославской колонии получили условные сроки
«Четыре года условно, лишение права занимать определённые должности на 2,5 года», — сказала она ТАСС.
Писаревский, Оныпа и Максим Яблоков обвиняются в избиении троих осуждённых. Последний фигурант признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием.
17 января ему назначили наказание в виде трёх лет и шести месяцев колонии общего режима. Кроме того, он временно не сможет занимать должности, связанные с осуществлением властных полномочий.