В Ярославле вынесли приговор второму фигуранту дела о пытках в колонии

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Бывший сотрудник исправительной колонии №1 (ИК-1) Ярославля Максим Яблоков получил три года и шесть месяцев колонии общего режима по делу об избиении заключённых. Об этом, как передаёт ТАСС, сообщила его адвокат Ирина Бирюкова.
В Ярославле вынесли приговор второму фигуранту дела о пытках в колонии
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По её словам, суд также временно запретил фигуранту занимать должности, связанные с осуществлением властных полномочий. Специального звания его лишать не стали.

Ранее Яблоков признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием.

15 января бывшего замначальника оперативного отдела колонии Сергея Ефремова приговорили к четырём годам тюремного заключения.

В 2018 году было возбуждено несколько уголовных дел после появления в СМИ видео жёстокого избиения заключённого Евгения Макарова.

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