В Ярославле вынесли приговор второму фигуранту дела о пытках в колонии

Бывший сотрудник исправительной колонии №1 (ИК-1) Ярославля Максим Яблоков получил три года и шесть месяцев колонии общего режима по делу об избиении заключённых. Об этом, как передаёт ТАСС, сообщила его адвокат Ирина Бирюкова.

По её словам, суд также временно запретил фигуранту занимать должности, связанные с осуществлением властных полномочий. Специального звания его лишать не стали.

Ранее Яблоков признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием.

15 января бывшего замначальника оперативного отдела колонии Сергея Ефремова приговорили к четырём годам тюремного заключения.

В 2018 году было возбуждено несколько уголовных дел после появления в СМИ видео жёстокого избиения заключённого Евгения Макарова.