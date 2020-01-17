В Ярославле вынесли приговор второму фигуранту дела о пытках в колонии
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По её словам, суд также временно запретил фигуранту занимать должности, связанные с осуществлением властных полномочий. Специального звания его лишать не стали.
Ранее Яблоков признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием.
15 января бывшего замначальника оперативного отдела колонии Сергея Ефремова приговорили к четырём годам тюремного заключения.
В 2018 году было возбуждено несколько уголовных дел после появления в СМИ видео жёстокого избиения заключённого Евгения Макарова.