МВД предложило новые комбинации кодов регионов для автономеров

МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов для автомобильных номеров. На опубликованный проект изменений в ведомственный приказ обратила внимание газета «Коммерсантъ».

Так, предлагается отменить правило, согласно которому трёхзначный код может начинаться только с единицы или семёрки. Это позволит увеличить число возможных комбинаций госрегзнаков.

Например, в Москве можно будет выдавать номера с кодом 497 или 999, в Санкт-Петербурге — 278 или 878 и т. д.

Как напоминает издание, проблема с нехваткой номеров впервые возникла в столице в 1998 году, когда закончилась 77-я серия и ввели 99-ю. Впоследствии появились также коды 97 и 177.

В 2007 году была инициатива изменить ГОСТ и добавить ещё один символ, что дало бы дополнительно 20 млн комбинаций, но в МВД идею не поддержали.

Ранее сообщалось, что россияне смогут резервировать и покупать «красивые» автономера через портал госуслуг.