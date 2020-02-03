МВД предложило новые комбинации кодов регионов для автономеров
- РИА Новости
Так, предлагается отменить правило, согласно которому трёхзначный код может начинаться только с единицы или семёрки. Это позволит увеличить число возможных комбинаций госрегзнаков.
Например, в Москве можно будет выдавать номера с кодом 497 или 999, в Санкт-Петербурге — 278 или 878 и т. д.
Как напоминает издание, проблема с нехваткой номеров впервые возникла в столице в 1998 году, когда закончилась 77-я серия и ввели 99-ю. Впоследствии появились также коды 97 и 177.
В 2007 году была инициатива изменить ГОСТ и добавить ещё один символ, что дало бы дополнительно 20 млн комбинаций, но в МВД идею не поддержали.
Ранее сообщалось, что россияне смогут резервировать и покупать «красивые» автономера через портал госуслуг.