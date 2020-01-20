«Ъ»: россияне смогут покупать «красивые» автономера через госуслуги

Минэкономики подготовило проект постановления правительства, согласно которому резервировать и покупать «красивые» автомобильные номера можно будет через портал госуслуг. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

Ожидается, что новые правила вступят в силу с 2021 года. За госзнак с привлекательным сочетанием букв и цифр придётся заплатить повышенную госпошлину либо выкупить его в ходе аукциона.

Как отмечает издание, процедура будет определяться субъектом федерации — регионы смогут повышать или снижать установленный Налоговым кодексом размер пошлины, используя его как начальную цену при проведении торгов.

В ноябре сообщалось, что достигнута договорённость о концепции системы, которая позволит гражданам покупать «красивые» номера.