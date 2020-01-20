«Ъ»: россияне смогут покупать «красивые» автономера через госуслуги
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- РИА Новости
Ожидается, что новые правила вступят в силу с 2021 года. За госзнак с привлекательным сочетанием букв и цифр придётся заплатить повышенную госпошлину либо выкупить его в ходе аукциона.
Как отмечает издание, процедура будет определяться субъектом федерации — регионы смогут повышать или снижать установленный Налоговым кодексом размер пошлины, используя его как начальную цену при проведении торгов.
В ноябре сообщалось, что достигнута договорённость о концепции системы, которая позволит гражданам покупать «красивые» номера.