Володин предложил изучить проблемы в регионах с убылью населения

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил создать рабочую группу по изучению проблем в регионах, которые лидируют по показателю убыли населения.
Володин предложил изучить проблемы в регионах с убылью населения
  • РИА Новости

«Председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил по пяти регионам с самой большой убылью населения создать рабочую группу», — говорится в сообщении на сайте Госдумы.

По его словам, необходимо заняться изучением неблагоприятной демографической ситуации на этих территориях.

Отмечается, что в рабочую группу войдут представители профильных комитетов Госдумы, министерств и самих регионов.

Ранее сообщалось, что наибольшая убыль населения на 1 января 2020 года отмечена в Приволжском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах России.

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