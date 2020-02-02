Володин предложил изучить проблемы в регионах с убылью населения
- РИА Новости
«Председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил по пяти регионам с самой большой убылью населения создать рабочую группу», — говорится в сообщении на сайте Госдумы.
По его словам, необходимо заняться изучением неблагоприятной демографической ситуации на этих территориях.
Отмечается, что в рабочую группу войдут представители профильных комитетов Госдумы, министерств и самих регионов.
Ранее сообщалось, что наибольшая убыль населения на 1 января 2020 года отмечена в Приволжском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах России.