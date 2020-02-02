Володин предложил изучить проблемы в регионах с убылью населения

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил создать рабочую группу по изучению проблем в регионах, которые лидируют по показателю убыли населения.

«Председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил по пяти регионам с самой большой убылью населения создать рабочую группу», — говорится в сообщении на сайте Госдумы.

По его словам, необходимо заняться изучением неблагоприятной демографической ситуации на этих территориях.

Отмечается, что в рабочую группу войдут представители профильных комитетов Госдумы, министерств и самих регионов.

Ранее сообщалось, что наибольшая убыль населения на 1 января 2020 года отмечена в Приволжском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах России.