Названы российские регионы с наибольшей убылью населения

Наибольшая убыль населения на 1 января 2020 года отмечена в Приволжском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах России. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на данные Росстата.

По оценке экспертов, наибольшая убыль постоянного населения зафиксирована в Саратовской (19,0 тыс. человек), Омской (17,6 тыс.), Кемеровской (16,5 тыс.) и Волгоградской областях (15,8 тыс.), а также в Алтайском крае (15,8 тыс.).

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец отмечает, что некорректно сравнивать регионы по абсолютным показателям смертности и рождаемости.

«В крупных регионах и число родившихся, и умерших будет больше, чем в регионах с малой численностью населения. Поэтому для правильного понимания демографической динамики надо смотреть не абсолютные, а относительные показатели рождаемости, смертности, миграционных потоков — в расчёте на 1000 жителей региона», — пояснил он.

Так, по его словам, по числу смертей на 1000 жителей в 2018 году лидировали Псковская, Тверская, Новгородская, Тульская и Ивановская области.

«Но и эти показатели не слишком точно отражают демографические процессы. Дело в том, что если в регионе мало молодёжи, то, соответственно, и доля пожилых людей окажется выше. Как следствие, смертность в таких регионах будет высокой — просто в силу доминирования пожилых людей», — добавил Зубец.

Он объяснил, что высокая рождаемость и низкая смертность могут быть в регионах с не самым высоким уровнем жизни, но при условии, что там проживает много молодёжи.

«Наиболее полным, универсальным индикатором качества жизни в регионе, качества социальной политики и состояния региональной медицины является средняя ожидаемая продолжительность жизни», — подчеркнул эксперт.

По данным за 2018 год, самые низкие показатели были зарегистрированы в Амурской области (69,11 года), Забайкальском крае (68,99), Еврейской автономной области (68,6), Республике Тыва (66,47) и Чукотском автономном округе (63,58 года).

В конце декабря Росстат сообщил, что общая численность населения России в начале 2020 года составит 146,7 млн человек, а к 2036 году прогнозируется снижение до 142,9 млн человек.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН призвал бросить все силы на сохранение оптимального уровня рождаемости и обеспечение достойной жизни семьям с детьми.