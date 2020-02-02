Жительница Ленобласти госпитализирована с подозрением на коронавирус

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Вернувшаяся из Китая жительница Мурина Ленинградской области госпитализирована с подозрением на коронавирус.
Жительница Ленобласти госпитализирована с подозрением на коронавирус
  • РИА Новости

«Жительница Мурина 56 лет, вернувшаяся с Хайнаня, госпитализирована с подозрением на коронавирус», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы областного правительства.

Отмечается, что в Ленинградской области создан межведомственный штаб по недопущению возникновения в регионе очагов коронавирусной инфекции.

Ранее Минздрав России поручил проверить краевую инфекционную больницу в Чите из-за жалобы больного коронавирусной инфекцией гражданина Китая.

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