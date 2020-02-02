В Чите опровергли сокрытие диагноза от больного коронавирусом
- РИА Новости
«Результаты анализов поступили в больницу 1 февраля поздно вечером, второго числа утром мы довели информацию до пациента», — приводит РИА Новости слова Юрчука.
Отмечается, что гражданин КНР находится в изолированном медицинском боксе. Как только лабораторные исследования дважды дадут отрицательный результат на коронавирус, его выпишут.
Ранее Минздрав России поручил проверить краевую инфекционную больницу в Чите из-за жалобы больного коронавирусной инфекцией гражданина Китая.
В Министерстве здравоохранения Забайкальского края сообщили, что гражданин Китая, заражённый коронавирусом, получает необходимую медицинскую помощь, а бокс, в который он помещён, оборудован в соответствии с санитарными нормами.