В Чите опровергли сокрытие диагноза от больного коронавирусом

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Главный врач Забайкальской краевой инфекционной больницы Сергей Юрчук опроверг заявление госпитализированного с коронавирусной инфекцией гражданина Китая о том, что от пациента скрывали диагноз.
В Чите опровергли сокрытие диагноза от больного коронавирусом
  • РИА Новости

«Результаты анализов поступили в больницу 1 февраля поздно вечером, второго числа утром мы довели информацию до пациента», — приводит РИА Новости слова Юрчука.

Отмечается, что гражданин КНР находится в изолированном медицинском боксе. Как только лабораторные исследования дважды дадут отрицательный результат на коронавирус, его выпишут.

Ранее Минздрав России поручил проверить краевую инфекционную больницу в Чите из-за жалобы больного коронавирусной инфекцией гражданина Китая.

В Министерстве здравоохранения Забайкальского края сообщили, что гражданин Китая, заражённый коронавирусом, получает необходимую медицинскую помощь, а бокс, в который он помещён, оборудован в соответствии с санитарными нормами.

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