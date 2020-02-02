В Дагестане при обрушении строительных лесов пострадали пятеро рабочих
- РИА Новости
По информации РИА Новости, ЧП произошло на улице Гасанова.
В результате инцидента четверо рабочих были госпитализированы.
Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обрушения кровли при демонтаже спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский» в Санкт-Петербурге, при котором погиб рабочий.
«Невские новости» также передавали, что в Ленинградской области проводят проверку по факту падения бетонной плиты на ребёнка на стройке в посёлке Кузьмоловский.