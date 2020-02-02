В Дагестане при обрушении строительных лесов пострадали пятеро рабочих

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В дагестанском городе Дербенте произошло обрушение лесов строящегося десятиэтажного дома, в результате чего пострадали пятеро рабочих. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.
В Дагестане при обрушении строительных лесов пострадали пятеро рабочих
  • РИА Новости

По информации РИА Новости, ЧП произошло на улице Гасанова.

В результате инцидента четверо рабочих были госпитализированы.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обрушения кровли при демонтаже спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский» в Санкт-Петербурге, при котором погиб рабочий.

«Невские новости» также передавали, что в Ленинградской области проводят проверку по факту падения бетонной плиты на ребёнка на стройке в посёлке Кузьмоловский.

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