В Дагестане при обрушении строительных лесов пострадали пятеро рабочих

В дагестанском городе Дербенте произошло обрушение лесов строящегося десятиэтажного дома, в результате чего пострадали пятеро рабочих. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.

РИА Новости

По информации РИА Новости, ЧП произошло на улице Гасанова. В результате инцидента четверо рабочих были госпитализированы. Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обрушения кровли при демонтаже спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский» в Санкт-Петербурге, при котором погиб рабочий. «Невские новости» также передавали, что в Ленинградской области проводят проверку по факту падения бетонной плиты на ребёнка на стройке в посёлке Кузьмоловский.