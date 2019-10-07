В Ленобласти проводят проверку по факту падения бетонной плиты на ребёнка
- РИА Новости
В ведомство поступила информация о госпитализации в реанимацию Детской городской больницы №19 десятилетнего мальчика со множественными травмами.
Выяснилось, что вечером 5 октября группа несовершеннолетних гуляла на стройке в посёлке Кузьмоловский. В какой-то момент на одного из детей упала плита.
Устанавливаются обстоятельства и причины инцидента.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске организовали проверку по факту обрушения бетонных перекрытий в одном из магазинов.