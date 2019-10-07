В Ленобласти проводят проверку по факту падения бетонной плиты на ребёнка

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В Ленинградской области проводят проверку по факту падения бетонной плиты на ребёнка, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.
В Ленобласти проводят проверку по факту падения бетонной плиты на ребёнка
  • РИА Новости

В ведомство поступила информация о госпитализации в реанимацию Детской городской больницы №19 десятилетнего мальчика со множественными травмами.

Выяснилось, что вечером 5 октября группа несовершеннолетних гуляла на стройке в посёлке Кузьмоловский. В какой-то момент на одного из детей упала плита.

Устанавливаются обстоятельства и причины инцидента.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске организовали проверку по факту обрушения бетонных перекрытий в одном из магазинов.

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