Мэр Новосибирска связал ЧП в кафе с «вопиющей безответственностью»

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что здание, в котором было расположено кафе, не было предназначено для проведения массовых мероприятий. По его словам, обрушение кровли в раздевалке кафе стало результатом «вопиющей безответственности».

«Прокуратура уже выяснила, что здание находилось в ведении ФГУП ЖКХ ННЦ СО РАН, ранее оно использовалось для хозяйственных нужд и было абсолютно не предназначено для проведения массовых мероприятий», — написал Локоть в Facebook.

По его словам, происшествие стало результатом «вопиющей безответственности конкретных лиц».

Он заявил, что ответственные за произошедшее подвергли риску жизнь десятков людей, чтобы заработать на проведении «нелегальной вечеринки».

Также он призвал принять все меры для избежания повторения таких случаев.

В ночь на 2 февраля в Новосибирске обрушилась крыша пристройки, использовавшейся в качестве раздевалки местного кафе. Погиб один человек, ещё четверо пострадали.

По данным местных властей, причиной обрушения стало скопление снега на крыше.

Возбуждено уголовное дело. Следователи задержали организатора мероприятия в кафе.