В Петербурге локализовали пожар в здании «Лениздата»
В Санкт-Петербурге спасатели локализовали возгорание площадью 200 кв. м в здании «Лениздата». Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу городского управления МЧС.
- © ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу
Пожар был локализован в 11:25.
По данным МЧС, из здания эвакуированы пять человек, никто не пострадал.
В тушении пожара участвует 71 человек, задействовано 20 единиц техники.
Ранее площадь пожара в здании «Лениздата» составляла 100 кв. м.
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