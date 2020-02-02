В Петербурге локализовали пожар в здании «Лениздата»

В Санкт-Петербурге спасатели локализовали возгорание площадью 200 кв. м в здании «Лениздата». Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу городского управления МЧС.

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Пожар был локализован в 11:25. По данным МЧС, из здания эвакуированы пять человек, никто не пострадал. В тушении пожара участвует 71 человек, задействовано 20 единиц техники. Ранее площадь пожара в здании «Лениздата» составляла 100 кв. м.