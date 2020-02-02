Кардиолог опроверг миф о риске излучения от ношения фитнес-браслетов

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Врач-кардиолог Константин Иванов в беседе с радио Sputnik опроверг миф о том, что при ношении фитнес-браслетов существует риск получения излучения.
Кардиолог опроверг миф о риске излучения от ношения фитнес-браслетов
  • Reuters
  • © Axel Schmidt

«Могу сказать, что нет исследований, которые говорят о вреде. Смарт-часы, трекеры и различные гаджеты не несут никакого вредного изучения», — заявил он.

По его словам, подобные мифы сравнимы со «страхом перед метеоритом».

Кардиолог также призвал пользователей в случае опасений возможной слежки с помощью данных гаджетов отключать в настройках функции отслеживания местоположения и передачи данных.

При этом Иванов особо отметил пользу фитнес-браслетов для контроля за здоровьем.

«Исследования проводятся, и уже в ближайшее время мы увидим пользу от смарт-часов для медицины в плане измерения сердечного ритма, измерения артериального давления, измерения уровня сахара в крови, измерения фаз сна и так далее. Уже можно считать полезной функцию геймификации заботы о здоровье», — подчеркнул врач.

В декабре ФАН со ссылкой на данные исследования интернет-сервиса «Авито» оценил пики спортивной активности россиян.

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