Мишустин назначил нового первого замминистра цифрового развития
- РИА Новости
«Назначить Пака Олега Борисовича первым заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации», — говорится в сообщении на сайте кабмина.
Уточняется, что от своей нынешней должности Пак освобождается.
Ранее российский лидер Владимир Путин назначил бывшего главу Минюста Александра Коновалова на должность полномочного представителя президента в Конституционном суде.
30 января Мишустин назначил своим референтом Василия Черемискина.