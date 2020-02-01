Мишустин назначил нового первого замминистра цифрового развития

Короткая ссылка
Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Олега Пака первым заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
Мишустин назначил нового первого замминистра цифрового развития
  • РИА Новости

«Назначить Пака Олега Борисовича первым заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Уточняется, что от своей нынешней должности Пак освобождается.

Ранее российский лидер Владимир Путин назначил бывшего главу Минюста Александра Коновалова на должность полномочного представителя президента в Конституционном суде.

30 января Мишустин назначил своим референтом Василия Черемискина. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить