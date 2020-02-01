Мишустин назначил нового первого замминистра цифрового развития

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Олега Пака первым заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

«Назначить Пака Олега Борисовича первым заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Уточняется, что от своей нынешней должности Пак освобождается.

Ранее российский лидер Владимир Путин назначил бывшего главу Минюста Александра Коновалова на должность полномочного представителя президента в Конституционном суде.

30 января Мишустин назначил своим референтом Василия Черемискина.