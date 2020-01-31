Путин назначил бывшего главу Минюста на новую должность

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Российский лидер Владимир Путин назначил бывшего главу Минюста Александра Коновалова на должность полномочного представителя президента в Конституционном суде.
Путин назначил бывшего главу Минюста на новую должность
  • Александр Коновалов
  • РИА Новости

Глава государства подписал соответствующий указ, передаёт пресс-служба Кремля.

«Назначить Коновалова Александра Владимировича полномочным представителем президента Российской Федерации в Конституционном суде», — говорится в документе

Другим указом он освободил от соответствующей должности Михаила Кротова.

Ранее Путин подписал указ о назначении генерал-майора Виктора Шлемина статс-секретарём — заместителем директора ФСО. 

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