Путин назначил бывшего главу Минюста на новую должность
- Александр Коновалов
- РИА Новости
Глава государства подписал соответствующий указ, передаёт пресс-служба Кремля.
«Назначить Коновалова Александра Владимировича полномочным представителем президента Российской Федерации в Конституционном суде», — говорится в документе.
Другим указом он освободил от соответствующей должности Михаила Кротова.
Ранее Путин подписал указ о назначении генерал-майора Виктора Шлемина статс-секретарём — заместителем директора ФСО.