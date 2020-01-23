Мишустин провёл ряд новых назначений в правительстве

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Елену Рожкову на должность руководителя секретариата вице-премьера Татьяны Голиковой. Также глава правительства назначил Алексея Сазанова на пост статс-секретаря — заместителя министра финансов России.

Reuters

Как сообщается на сайте правительства, первым заместителем министра строительства и ЖКХ России назначен Ирек Файзуллин. Игорь Боровков занял должность врио руководителя аппарата коллегии Военно-промышленной комиссии России — заместителя руководителя аппарата правительства. Также премьер назначил Игоря Задворнова руководителем секретариата заместителя председателя правительства России — полпреда в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева Кроме того, Мишустин назначил бывшего министра труда и социальной защиты Максима Топилина председателем правления Пенсионного фонда. Антон Дроздов, возглавлявший Пенсионный фонд, назначен заместителем министра финансов России. Экс-глава Минздрава Вероника Скворцова назначена главой Федерального медико-биологического агентства ФМБА. Владимира Уйбу назначили на пост заместителя министра здравоохранения. Временно исполняющим обязанности главы Росздравнадзора стал Дмитрий Пархоменко.