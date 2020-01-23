Мишустин провёл ряд новых назначений в правительстве

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Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Елену Рожкову на должность руководителя секретариата вице-премьера Татьяны Голиковой. Также глава правительства назначил Алексея Сазанова на пост статс-секретаря — заместителя министра финансов России.
Мишустин провёл ряд новых назначений в правительстве
  • Reuters

Как сообщается на сайте правительства, первым заместителем министра строительства и ЖКХ России назначен Ирек Файзуллин.

Игорь Боровков занял должность врио руководителя аппарата коллегии Военно-промышленной комиссии России — заместителя руководителя аппарата правительства.

Также премьер назначил Игоря Задворнова руководителем секретариата заместителя председателя правительства России — полпреда в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева

Кроме того, Мишустин назначил бывшего министра труда и социальной защиты Максима Топилина председателем правления Пенсионного фонда.

Антон Дроздов, возглавлявший Пенсионный фонд, назначен заместителем министра финансов России.

Экс-глава Минздрава Вероника Скворцова назначена главой Федерального медико-биологического агентства ФМБА. Владимира Уйбу назначили на пост заместителя министра здравоохранения.

Временно исполняющим обязанности главы Росздравнадзора стал Дмитрий Пархоменко.

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