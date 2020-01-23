Мишустин провёл ряд новых назначений в правительстве
- Reuters
Как сообщается на сайте правительства, первым заместителем министра строительства и ЖКХ России назначен Ирек Файзуллин.
Игорь Боровков занял должность врио руководителя аппарата коллегии Военно-промышленной комиссии России — заместителя руководителя аппарата правительства.
Также премьер назначил Игоря Задворнова руководителем секретариата заместителя председателя правительства России — полпреда в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева
Кроме того, Мишустин назначил бывшего министра труда и социальной защиты Максима Топилина председателем правления Пенсионного фонда.
Антон Дроздов, возглавлявший Пенсионный фонд, назначен заместителем министра финансов России.
Экс-глава Минздрава Вероника Скворцова назначена главой Федерального медико-биологического агентства ФМБА. Владимира Уйбу назначили на пост заместителя министра здравоохранения.
Временно исполняющим обязанности главы Росздравнадзора стал Дмитрий Пархоменко.