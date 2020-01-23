Мишустин назначил нового главу Пенсионного фонда

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Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил бывшего министра труда и социальной защиты Максима Топилина председателем правления Пенсионного фонда.
Мишустин назначил нового главу Пенсионного фонда
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение правительства.

«Назначить Топилина Максима Анатольевича председателем правления Пенсионного фонда Российской Федерации», — указано в документе.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на распоряжение премьера, Антон Дроздов, ранее возглавлявший Пенсионный фонд, назначен заместителем министра финансов России.

22 января Мишустин утвердил состав аппарата российского правительства численностью 1545 человек.

Подробнее о новом составе правительства читайте в материале RT.

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