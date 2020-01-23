Скворцова возглавила Федеральное медико-биологическое агентство

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Бывший министр здравоохранения России Вероника Скворцова назначена на пост руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). 
Скворцова возглавила Федеральное медико-биологическое агентство
  • globallookpress.com

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее распоряжение главы российского правительства Михаила Мишустина.

«Назначить Скворцову Веронику Игоревну руководителем Федерального медико-биологического агентства», — указано в документе.

Также премьер назначил Владимира Уйбу заместителем министра здравоохранения. Временно исполняющим обязанности главы Росздравнадзора назначен Дмитрий Пархоменко.

Ранее Мишустин назначил нового председателя правления Пенсионного фонда. Им стал экс-министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

22 января премьер-министр утвердил состав аппарата российского правительства численностью 1545 человек.

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