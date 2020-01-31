У берегов Новороссийска нашли затонувший штурмовик времён Великой Отечественной войны

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У берегов Новороссийска дайверы нашли затонувший штурмовик Ил-2 времён Великой Отечественной войны.
У берегов Новороссийска нашли затонувший штурмовик времён Великой Отечественной войны
  • © Скриншот из видео краснодарского отделения РГО

Об этом сообщают «Юга.ру» со ссылкой на краснодарское отделение Русского географического общества.

«Мы не хотим пока разглашать точное место, в котором нашли штурмовик. Сейчас мы готовим полномасштабную экспедицию, чтобы идентифицировать самолёт, посмотреть, есть ли пилот», — заявил глава отделения Иван Чайка.

По его словам, запланирован полный комплекс подводно-технических работ.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Псковской области поисковики нашли массовое захоронение времён Великой Отечественной войны.

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