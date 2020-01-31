У берегов Новороссийска нашли затонувший штурмовик времён Великой Отечественной войны
- © Скриншот из видео краснодарского отделения РГО
Об этом сообщают «Юга.ру» со ссылкой на краснодарское отделение Русского географического общества.
«Мы не хотим пока разглашать точное место, в котором нашли штурмовик. Сейчас мы готовим полномасштабную экспедицию, чтобы идентифицировать самолёт, посмотреть, есть ли пилот», — заявил глава отделения Иван Чайка.
По его словам, запланирован полный комплекс подводно-технических работ.
Ранее Пятый канал сообщал, что в Псковской области поисковики нашли массовое захоронение времён Великой Отечественной войны.