В Псковской области нашли массовое захоронение времён Великой Отечественной войны

В Псковской области поисковики нашли массовое захоронение времён Великой Отечественной войны. Оно расположено на территории заброшенной деревни Каменка.

Об этом сообщает Пятый канал.

В захоронении находились останки по меньшей мере десяти человек, включая детей. Как предполагается, это мирные жители, расстрелянные нацистами.

Для установления личностей погибших будут проведены экспертизы. Затем останки перезахоронят.

В годы войны в районе Каменки велись ожесточённые бои. Там проходила железная дорога, по которой фашисты снабжали свою армию.

Ранее сетевое издание Rostovgazeta.ru сообщало, что в Ростовской области захоронили останки 46 участников Великой Отечественной войны.