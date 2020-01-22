В Псковской области нашли массовое захоронение времён Великой Отечественной войны

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В Псковской области поисковики нашли массовое захоронение времён Великой Отечественной войны. Оно расположено на территории заброшенной деревни Каменка.
В Псковской области нашли массовое захоронение времён Великой Отечественной войны
  • © Александр Кондратюк
  • РИА Новости

Об этом сообщает Пятый канал.

В захоронении находились останки по меньшей мере десяти человек, включая детей. Как предполагается, это мирные жители, расстрелянные нацистами.

Для установления личностей погибших будут проведены экспертизы. Затем останки перезахоронят.

В годы войны в районе Каменки велись ожесточённые бои. Там проходила железная дорога, по которой фашисты снабжали свою армию.

Ранее сетевое издание Rostovgazeta.ru сообщало, что в Ростовской области захоронили останки 46 участников Великой Отечественной войны.

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